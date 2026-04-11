Katar'da yüz yüze eğitim yeniden başladı

Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada anaokulları, kreşler, devlet ve özel okullar ile eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitimin yarından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Bakanlık, Katar’daki eğitim altyapısının farklı koşullara uyum sağlayabilecek şekilde hazır olduğunu vurgulayarak, yüz yüze ya da uzaktan eğitim senaryolarına yönelik planların bulunduğunu belirtti.

Ayrıca eğitim modelleri arasında geçişin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen kriterlere göre yapılacağı, bu süreçte eğitimde süreklilik ile öğrenci ve personelin güvenliğinin ön planda tutulacağı ifade edildi.