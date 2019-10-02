İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, 2009 ve 2017 yılları arasında Katar'da bin 300 Nepalli inşaat işçisinin aşırı sıcak sebebiyle öldüğü bilgisine yer verildi.



Haber Uluslararası Kardiyoloji dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayandırıldı.



Dünya Kupası stadyumlarının inşaatları sırasında ölen 11 işçiden dokuzunun ani kalp rahatsızlıkları ya da akciğer yetmezliğinden öldüğü ifade ediliyor.



Katar'da yazın hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığını belirten uzmanlar, uzun süreler sıcakta çalışmanın tehlikelerine dikkat çekiyor.



Katarlı yetkililerden ise, işçilerin 11:30 ve öğlen 3 saatleri arasında çalıştırılmasının yasak olduğu açıklamasını yaptı. Yazın işçilerin en fazla 5 saat mesai yapabildiği ifade ediliyor.

