Katar'dan ABD'ye devasa jest! Trump hediyesini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, hediye boeing 747 nedeniyle eleştirilerin hedefinde.



Katar'ın ABD'ye hediye etmeyi planladığı yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçak, Trump'ın kendi partisi dahil pek çok kesimde tepkiye neden oldu.

"UMARIM BU HEDİYEYİ REDDEDER"



Cumhuriyetçi Partiden John Thune, Rand Paul gibi isimler Trump'ı eleştirenler arasında.



Paul, "Uçağın insanlara yanlış bir mesaj vereceğini düşünüyorum, umarım Trump bu hediyeyi reddeder." dedi

UÇAĞIN "TASARRUF" DEMEK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ



Ancak Trump eleştirilere rağmen Katar'dan uçağı kabul etmekte kararlı.



Sosyal medya hesabından, "Neden ordumuz ve vergi mükelleflerimiz, iyi yapılmış bir iş için bizi ödüllendirmek isteyen bir ülkeden uçağı ücretsiz alabilecekleri halde yüz milyonlarca dolar ödemek zorunda kalsın" ifadelerini paylaştı.



Uçağın ülkesi için büyük bir tasarruf anlamına geldiğini söyledi.



Trump ayrıca, "Bu hediyeyi ülkemiz adına kabul etmeyecek olan kişi ancak bir aptal olabilir." dedi

AIR FORCE ONE'A DÖNÜŞTÜRÜLECEK



ABD Başkanı uçağı Amerikan Başkanlarının kullandığı uçak olan Air Force One'a dönüştürüleceğini söylüyor.



Ancak Katar'ın hediye ettiği uçağın Air Force One'a dönüştürülmesinin de büyük bir maliyeti olacağı belirtiliyor

KATAR'IN DEV UÇAK HEDİYESİ



Katar'ın Trump'a vermeyi planladığı uçak 13 yıldır kullanımda. ABD Başkanlarının kullandığı iki Air Force One ise 30 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Yeni Air Force One'ların yapımı için halıhazırda yürütülen projenin 5 yıl geciktiği belirtiliyor.



Trump'ın görev süresinin dolmasının ardından uçağın Trump başkanlık kütüphanesine bağışlanacağı belirtiliyor.

