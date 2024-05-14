Katar'dan ateşkes açıklaması: "Refah operasyonu görüşmeleri çıkmaza soktu"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 212 gündür devam ederken Katar ve Mısır arabulucuğunda ateşkes görüşmeleri de sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara harekatını genişletiyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani Doha'da düzenlenen bir ekonomik forumda ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeyh Muhammed, Gazze'de ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasının ardından çıkmaza girdiğini söyledi.

TEMEL GÖRÜŞ AYRILIĞI "SAVAŞI BİTİRMEK"





Başbakan, İsrail ve Hamas arasındaki temel görüş ayrılığının rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi ile ilgili olduğunu söyleyerek, "Bir taraf, savaşı bitirmek, ardından rehineleri konuşmak istiyor; diğer taraf ise rehineleri istiyor ve savaşa devam etmek istiyor. Bu iki nokta arasında bir ortaklık bulunmadığı sürece bu bizi sonuca götürmeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in kara operasyonu başlattığı Refah, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son durak noktası.



Ülkesi 7 aydır devam eden savaş süresince Hamas ile İsrail arasında yoğun arabuluculuk yapan Şeyh Muhammed, Katar'ın bu rolünü sürdüreceğini söyledi.

