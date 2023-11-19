Katar'dan İsrail'e çağrı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 44 gündür devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve insani koridorları açması çağrısı yaptı.

Katar'dan İsrail'e çağrı
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Dışişleri Bakanı Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi.

AB yetkilisi Borrell ile 'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca "'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme" gibi uygulamaları da görüştüklerini söyledi.

Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve burada tutulan İsrailli rehinelerin konusunu da ele aldıklarını aktaran Al Sani, uluslararası topluma 'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.

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İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğünü vurgulayan Al Sani, uluslararası toplumun durdurmaktan aciz kaldığı söz konusu saldırıların Gazze'de yol açtığı insani, ahlaki ve hukuki felaketin büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Katarlı Bakan Al Sani, İsrail'e de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve insani koridorlar açması çağrısında bulundu.

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