Katar'dan Suriye açıklaması: "Esad çaba göstermedi"

Suriye'de Beşar Esad güçleriyle sihalı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani, Suriye'dekı̇ durumun Gazze çatışması nedeniyle beklendiğini söyledi.



Es Sani, "Esad kendi halkıyla uzlaşmak için ciddi bir çaba göstermedi" dedi.



Başbakan, siyasi çözüm bulunamazsa iç savaşın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edeceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Ayrıca Katar'ın Gazze ateşkes müzakerelerinde yeni bir ivme hissettiğini belirtti. "Göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkes sağlanması için için Trump yönetiminden teşvik gördük" dedi.



Donald Trump'ın kazandığı ABD seçimlerinden sonra Gazze'de ateşkes için ivmenin geri döndüğünü söyleyen es Sani, "Katar, Gazze'deki ateşkes müzakereleri konusunda yeni gelen Trump yönetimiyle iletişim halinde" diye konuştu.