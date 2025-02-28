Katar'dan Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail notası! Filistin toprakları için izin istedi
Katar, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin vermesi gerektiğini belirten notayı Uluslararası Adalet Divanı'na sundu.
Ateşkes görüşmelerinin arabulucu ülkelerinden Katar, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) bir uyarı yazısı gönderdi.
Katar, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin vermesi gerektiğini belirten notayı UAD'a sundu.
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