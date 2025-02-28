Katar'dan Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail notası! Filistin toprakları için izin istedi

Katar, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin vermesi gerektiğini belirten notayı Uluslararası Adalet Divanı'na sundu.

Katar'dan Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail notası! Filistin toprakları için izin istedi

Ateşkes görüşmelerinin arabulucu ülkelerinden , Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) bir uyarı yazısı gönderdi.

Katar, ve insani yardım kuruluşlarının ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin vermesi gerektiğini belirten notayı UAD'a sundu.

Ayrıntılar geliyor...

Öne Çıkan Video

Konya'da trafik kazasında bir polis şehit oldu: Kaza güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...