Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı neden işi bıraktı?

Kraliyet sözcülerinin yaptığı açıklamada, “Natasha, 15 yıl boyunca Kensington Sarayı'nın vazgeçilmez bir üyesi olarak görev yaptı. Kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

The Post’un edindiği bilgilere göre, Middleton ile eşi Prens William, Archer'ın bu kararını destekliyor.

Yıllar içinde Middleton’ın en güvendiği isimlerden biri haline gelen Archer, yaklaşık on yıl boyunca Prenses'in gayri resmi stilisti olarak da görev yaptı. İki çocuk annesi Archer, Middleton'ın Avustralya ve Yeni Zelanda’daki uluslararası turlar da dahil olmak üzere çeşitli resmi etkinliklerde giydiği kıyafetleri belirledi. Archler, aynı yıl kraliyet ailesine hizmet ve bağlılığı nedeniyle Royal Victorian Order ödülüne layık görülmüştü.