Katil balinalar insanlara hediye bırakıyor: Peki ama neden?

Kanada merkezli deniz biyologları ekibi Bay Cetology’nin yöneticisi Jared Towers, su altına yerleştirdiği kameralarla katil balinaları incelerken sıra dışı bir görüntüye tanık oldu.

Genç bir dişi orka, küçük erkek kardeşini görüntülemek için konulan kameraya yaklaşarak ağzından ölü bir deniz kuşu bıraktı. Kısa süre durduktan sonra kameraya doğru döndü ve kuşu yedi.

Towers, CNN'e yaptığı açıklamada, “Tepkimi izliyor gibiydi. Sonra dönüp kuşu tekrar yuttu” dedi.

ÖLÜ FOK YAVRUSUNU TEKNEYE BIRAKTI

Bu olaydan birkaç yıl sonra, benzer bir davranış başka bir genç dişi orkada gözlemlendi. Ancak bu kez balina, yeni öldürülmüş bir fok yavrusunu doğrudan teknenin yanına bıraktı.

Bu davranışın tesadüf olmadığını fark eden araştırmacı, dünya genelindeki meslektaşlarıyla iletişime geçti. Sonuçta 2004-2024 yılları arasında insanlar için bırakılan toplam 34 yiyecek “hediyesi” tespit edildi.

MERAK MI, OYUN MU, STRATEJİ Mİ?

Katil balinaların bu davranışının olası nedenleri tartışılıyor.

İlk ihtimal merak duygusu: Balinalar insanların tepkilerini anlamaya çalışıyor olabilir.

Oyun oynadıkları da düşünülse de, sadece genç değil, her yaştan balinanın aynı davranışı sergilemesi bu ihtimali zayıflatıyor.

Bir diğer teori ise daha karanlık: Katil balinaların, avlarını başka türleri cezbetmek için kullandıkları biliniyor. Ancak şimdiye kadar vahşi doğada bir insanı öldürdüklerine dair hiçbir kayıt yok.

"BİZİ TANIMAK İSTİYORLAR"

Uzmanlar, bu davranışın ardında tek bir sebep aramanın zor olduğunu belirterek, “Asıl neden, bizimle etkileşime geçmek ve belki de bizi daha iyi tanımak istemeleri olabilir” diyor.

Belgelenen vakaların neredeyse tamamında, balinalar ölü hayvanı bıraktıktan sonra insanların tepkisini bekliyor.

Kimileri yiyeceği geri alırken, bazıları bıraktıkları hediyeyi tekrar sunmayı denedi. İnsanlar ise bu hediyeleri çoğu zaman görmezden geldi; sadece dört kez alındı ve üçünde suya geri atıldı.

EVCİL HAYVAN DAVRANIŞI

Uzmanlar, bu davranışı evcil hayvanların sahiplerine getirdiği ölü fare veya kuşlara benzetiyor. Ancak vahşi doğada, hele ki üst düzey yırtıcılar arasında bu tür hediye davranışı son derece nadir.

Bu davranışlar sadece dişilere, erkeklere, gençlere ya da belirli bölgelerde yaşayan bireylere özgü değil. Her yaştan ve her coğrafyadan orkanın benzer biçimde insanlara yiyecek sunduğu belirlendi.