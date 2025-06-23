Katil balinalarla ilgili ilginç keşif: Birbirlerini kaşımak için alet kullanıyorlar

Katil balinalar olarak da bilinen orkalar, birbirlerine sırt kaşımak için deniz yosunlarını alet olarak kullandıkları yeni bir davranışla bilim insanlarını şaşırttı. ABD’nin Washington eyaletindeki Salish Denizi üzerinde yapılan drone gözlemleri sırasında kaydedilen bu sıra dışı davranış, Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmayla bilim dünyasına duyuruldu.



Araştırmaya göre orkalar, boğa yosunu (bull kelp) adı verilen büyük ve esnek deniz yosunlarının uç kısımlarını ısırarak koparıyor, ardından bu yosunu bir başka orka ile aralarına alıp vücutlarında döndürerek birbirlerini kaşıyorlar. Bu yeni davranış, bilim insanları tarafından “allokelping” olarak adlandırıldı. “Kelp” (deniz yosunu) kelimesiyle “allo” (başkasıyla birlikte) kavramlarının birleşiminden oluşan bu terim, iki orkadan oluşan bir eşli etkileşimi tanımlıyor.

"İDEAL BİR KAŞIMA ALETİ"

Araştırmayı yürüten Centre for Whale Research (CWR) ve Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, bu davranışın sadece eğlence amaçlı olmadığını, aynı zamanda cilt sağlığını koruma ve sosyal bağları güçlendirme gibi işlevleri olabileceğini düşünüyor. CWR Araştırma Direktörü Dr. Michael Weiss, “Boğa yosunu sapı, içi dolu bir bahçe hortumu gibi sert ama esnek, dışı kaygan. Onu ideal bir kaşıma aleti haline getiriyor” dedi.



Dr. Weiss, bu davranışın yalnızca birkaç bireye özgü olmadığını, tüm yaş gruplarından erkek ve dişi orkalarda gözlendiğini vurguladı:

“Bu davranışın ne kadar yaygın olduğu gerçekten dikkat çekici. Tüm güney yerli orka gruplarında bu etkileşime rastladık.”



Çalışma süresince gözlem yapılan 12 günün 8’inde ‘allokelping’ davranışı kaydedildi. Özellikle akraba olan ya da benzer yaşlardaki bireylerin birbirleriyle bu etkileşimi tercih ettikleri görüldü.



Exeter Üniversitesi profesörü Darren Croft ise, “İnsanlar da dahil olmak üzere primatlarda dokunma stres düzeyini azaltır ve sosyal bağları güçlendirir. Orkalar birbirlerine sıkça dokunurlar; ama yosun kullanımı bu deneyimi daha da ileri taşıyor olabilir” dedi.

"CİLT SAĞLIĞI AÇISINDAN DA FAYDALI"

Prof. Croft ayrıca, boğa yosununun sahip olduğu antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklerin, orkalara cilt sağlığı açısından da fayda sağlayabileceğini belirtti. Bilim insanları şimdi, bu yeni davranışın fizyolojik ve sosyal etkilerini derinlemesine incelemeyi amaçlıyor.

