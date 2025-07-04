“Katil Dağ”a tırmanan Çekyalı dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek iki dağına tırmanan ilk Çekyalı dağcı olan 46 yaşındaki Klara Kolouchova, Pakistan’da “Katil Dağ” olarak bilinen dağda düşerek hayatını kaybetti. Dağcının tırmandığı Nanga Parbat, dünyanın en yüksek dokuzuncu zirvesi olarak biliniyor. Kolouchova’nın vefatı, aynı zamanda ülkede yaz tırmanma sezonunda kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.



8 bin 125 metre yüksekliğindeki dağ, dünyanın tırmanış yapması en zor dağlarından biri olarak kabul ediliyor. Tırmanışlarda yaşanan ölüm oranının beşte bir olduğu ifade ediliyor. Üst düzey yerel yetkili Nizam-ud-Din, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “(Çekyalı dağcının) ayağı yamaçtan kaydı ve bir dağ geçidine düştü” ifadelerini kullandı. Yetkili, dağcının ölümünü ekip arkadaşlarından birinin ihbar ettiği bilgisini verdi.



İLK KEZ 1953’TE TIRMANILDI, 30’U AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ



Pakistanlı yetkili, ölen dağcıya ilişkin açıklamasında, ilk olarak kadının cesedinin nerede olduğunun izinin sürüleceğini, cesedin yerinin tespit edilmesinin ardından ise helikopterle alınması için uygun bir kurtarma çalışmasının başlatılacağını bildirdi.



Dünyanın rakımı 8 bin metrenin üzerinde olan 14 dağından beşi Pakistan’da bulunuyor. Bu dağlardan K2, aynı zamanda dünyanın en yüksek ikinci dağı olma özelliği taşıyor.



Himalayalar’daki Nanga Parbat zirvesi, 1953 yılında bir kişinin zirveye ilk kez tırmanmasından bu yana 30’u aşkın kişinin hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla “Katil Dağ” olarak da adlandırılıyor.



Pakistan Alp Kulübü isimli kuruluşun başkan yardımcısı Karrar Haidri de Kolouchova'nın ölümünü doğrulayarak, “O, kadın dağcılar için ilham veren bir dağcı ve bir motivasyon kaynağıydı” ifadelerini kullandı. Haidri, AFP’ye verdiği demeçte, “Ölümü, dağcılık çevrelerinde bir boşluk yaratacak” diye konuştu.



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