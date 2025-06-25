Katil robotlar cephede: Ukrayna'nın yeni ölüm makinesi

Ukrayna ordusu, Haziran ayı başında yapay zeka ile çalışan yeni nesil insansız hava sistemlerini sahaya sürdü.



Gogol-M adı verilen sabit kanatlı İHA, Ukrayna sınırlarından havalanarak Rusya içlerine 200 kilometre ilerledi ve kanatlarına monte edilmiş iki saldırı droneunu serbest bıraktı.



Düşük irtifada uçan ve radara yakalanmayan küçük İHA'lar, yerdeki hedefleri otonom olarak tarayıp seçerek patlayıcı yüklü saldırı gerçekleştirdi.



Saldırı esnasında hedef tespiti ve yönlendirme tamamen yapay zeka tarafından gerçekleştirildi. İnsan müdahalesi, yalnızca saldırılacak hedef türü ve genel arama bölgesinin önceden tanımlanmasıyla sınırlı kaldı.



SİSTEMİN MALİYETİ 10 BİN DOLAR



Geliştirici firma Strategy Force Solutions’ın verilerine göre, ana taşıyıcı drone ve iki intihar droneundan oluşan sistemin toplam maliyeti yaklaşık 10 bin dolar. Ana sistem 300 kilometre, saldırı dronEları ise ek olarak 30 kilometre menzile sahip.



Aynı görev geçmişte 3 ila 5 milyon dolar arasında maliyeti olan füze sistemleriyle gerçekleştiriliyordu. Firma yetkilileri, “Yeterli finansman sağlanırsa bu sistemlerden ayda yüzlerce, hatta binlercesini üretebiliriz” diyor.



ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU



Ukrayna’nın 1 Haziran’da gerçekleştirdiği “Örümcek Ağı Operasyonu”, Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerini hedef aldı.



Operasyonda toplam 117 insansız hava aracı, Kremlin’e ait nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli bombardıman uçaklarını hedef aldı.

YAPAY ZEKAYA GÜVENDİ



Kamyonlardan fırlatılan dronelar, Rus elektronik karıştırıcılarının sinyal kesmesi durumunda devreye giren “terminal yönlendirme” yazılımı sayesinde hedeflerine otonom olarak ulaştı.



Uzmanlara göre bu tür operasyonlar, Ukrayna ve Rusya’nın savaş alanında kullandığı ileri teknolojilerin yalnızca bir parçası.