Katledilen gazetecinin son mesajı ortaya çıktı

İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Saldırıda, El Cezirre muhabiri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Şerif'in Hamas'ın hücre lideri olarak görev yaptığını ve İsrail'e roket saldırıları planladığını iddia etse de o Gazze'nin en etkili basın emekçilerinden biri olarak tanınıyor.

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Şerif'in, özellikle Arap dünyasında Gazze Şeridi'nden gelen başlıca seslerden biri olduğunu belirtti. Birçok haberi çevrilip sosyal medyada paylaşıldığı için Batı dünyasına da ulaştı.

Gazetecilerin öldürülmesi, Binyamin Netanyahu hükümetinin, yalnızca birkaç gün önce Gazze Şehri'ni işgal edeceklerini açıklamasının ardından geldi. İsraili, son saldırıyla, Gazze Şehri'nden haber yapan tüm El Cezire ekibini öldürmüş oldu.

"BU SESLER SUSMAYACAK"

El Cezire, gazetecilerinin katledilmesinin ardından şöyle yazdı: "Şüphesiz, bu haberler yine de dünyaya ulaşacak. Hala sahada çalışan düzinelerce Filistinli gazeteci var. Yani İsrail ordusu ve hükümeti bu sesleri susturduğunu düşünse de, tam tersi olacak."

DEFALARCA ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan Şerif'in, sadece bir gazeteci olarak değil, Gazze Şeridi'nde bu savaşı yaşayan biri olarak da karşı karşıya olduğu tehlikelerin farkındaydı. Şerif, savaş sırasında muhabir oldu, ancak ondan önce kameramanlık yapıyordu. Bu nedenle, Gazze Şeridi'nde yaşanan birçok savaşa aşinaydı ve bunları bizzat yaşamıştı.

Sosyal medyada defalarca tüm dünyaya, hayatının tehlikede olduğunu, İsrail ordusunun kendisine karşı bir kampanya başlattığını ve öldürülmekten korktuğunu belirten çağrılar yayınladı.