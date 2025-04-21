Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 08.35'te hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

ŞUBAT AYINDA HASTANEYE YATIRILDI

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart’ta taburcu edildi.

Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.

Son Papa Latin Amerika'dan olduğu için, yerine gelecek Papa'nın Latin Amerika'dan çıkma şansı çok az görülüyor.

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis'in ölümü ile birlikte yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek.



Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.



PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor.



Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.



Henüz net bir halef belirlenmese de, Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor. Karar nihayetinde Kardinaller Koleji tarafından verilecek.