Katy Perry’e İspanya’da inceleme şoku!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında uzun bir aranın ardından çıkardığı albümden sonra çektiği klip nedeniyle İspanya’da inceleme başlatıldı.



Lifetimes adlı single'ı için kameraların karşısına geçen Perry, Balear Adaları’ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için soruşturma geçirdi. Görüntülerde Perry’nin kumullarda eğlendiği ve kulüplerde parti yaptığı görülürken S'Espalmador adasındaki korunan kumullar ortasındaki çekimlerde kumullara zarar verilip verilmediğini araştırılıyor.



İspanya hükümeti, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığını açıkladı. Perry konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Formentera adasının kuzeyinde bulunan ıssız bir adacık olan S’Espalmador, 1980 yılından bu yana da Ses Salines de Ibiza and Formentera’nın doğal adasıdır.