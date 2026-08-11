Kavun şakası kriz çıkarmıştı. Avustralya Başbakanı özür dilemeyi reddetti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, medyada büyük yankı uyandıran kavun şakası nedeniyle Japon mevkidaşından özür dileme çağrılarını reddetti.

Temmuz ayı başlarında komedi podcast'i Bush Deep'te verdiği bir röportajda Albanese, Japonya lideri Sanae Takaichi'nin kendisine Japon kavunları hediye ettiğinden bahsetmişti.

Albanese kavunları göğsünün önünde tutarak "İki tane getirmiş ne de olsa." demiş, sunucu Nikki Osborne ise şakayla karışık, "Pamela Anderson gibi görünüyor." demişti.

Kavunları tutarken yaptığı hareketle yoğun tepki çeken Albanese, şunları söylemişti:

“Avustralya ve Japonya hiçbir zaman bu kadar yakın ve stratejik olarak uyumlu olmamıştı. Ve hükümetim, ülkeler arasındaki son ekonomik, stratejik ve güvenlik iş birliklerini belirterek özel stratejik ortaklığımızı yeni zirvelere taşıdı.”

Albanese'in yaptığı gaf, o zamandan beri yerel medyada sıkça yer buldu.; ancak, eski Japonya Büyükelçisi Shingo Yamagami'nin Albanese'nin hakaret ettiğini iddia ettiği bir yazısının The Australian'da yayınlanmasının ardından yeniden siyasi bir mesele haline geldi.

Başbakana muhalefet cephesinden de tepki gecikmedi.

Muhalefet lideri Angus Taylor Albanese'den özür dilemesini istedi, yardımcısı Jane Hume ise gafın “başbakanlık makamına yakışmadığını” vurguladı.