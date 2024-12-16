Kayak merkezinde can pazarı: 12 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü

Gürcistan'ın en büyük kayak merkezi Gudauri’de karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Polis tarafından yapılan incelemede, bulunan bir cesedin Gürcü vatandaşına, diğer 11 cesedin ise yabancı turistlere ait olduğu belirtildi.

Polis, ilk belirlemelere göre, olayın kaza gibi göründüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer ise binada cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu belirtti.