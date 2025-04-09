Kaybolan 2 yaşındaki çocuk termal kamera ile bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin termal kamera ile yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanda bulundu.

Kaybolan 2 yaşındaki çocuk termal kamera ile bulundu

’nin Michigan eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki bir çocuk, ekiplerinin termal kamera yardımıyla yaptığı arama sonucu ormanda sağlıklı şekilde bulundu.

Aile, cumartesi günü üzerinde sadece bebek bezi olan 2 yaşındaki çocuklarının kaybolduğunu bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaybolan 2 yaşındaki çocuk termal kamera ile bulundu - 1

Polisten yapılan açıklamada, arama çalışmalarına gece görüş özelliğine sahip ve helikopterlerle destek verildiği bildirildi.

Kaybolan 2 yaşındaki çocuk termal kamera ile bulundu - 2

Termal kameralar sayesinde çocuğun vücut ısısı tespit edildi. Bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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