Kaybolan 2 yaşındaki çocuk termal kamera ile bulundu
ABD'nin Michigan eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin termal kamera ile yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanda bulundu.
ABD’nin Michigan eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki bir çocuk, polis ekiplerinin termal kamera yardımıyla yaptığı arama sonucu ormanda sağlıklı şekilde bulundu.
Aile, cumartesi günü üzerinde sadece bebek bezi olan 2 yaşındaki çocuklarının kaybolduğunu bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisten yapılan açıklamada, arama çalışmalarına gece görüş özelliğine sahip drone ve helikopterlerle destek verildiği bildirildi.
Termal kameralar sayesinde çocuğun vücut ısısı tespit edildi. Bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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