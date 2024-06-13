Kaybolan gizemli uçak 53 yıl sonra bulundu

5 kişiyi taşıyan özel jetin enkazı, kaybolduktan 53 yıl sonra Champlain Gölü'nün 60 metre altında bulundu.

George Nikita, Donald Myers, Frank Wilder, Richard Kirby Windsor ve Robert Ransom Williams III'ü taşıyan özel bir jet, 1971'de kayboldu.

Uçağın kaybolmasının ardından beş kişinin öldüğü varsayıldı, ancak aileler bu konuda hiçbir zaman kesin konuşmadı.



Geçmiş yıllarda, uçağı bulma umuduyla en az 17 arama yapıldı, ancak hepsi sonuçsuz kaldı ta ki şimdiye kadar. 50 yılı aşkın bir süredir uçağa gerçekte ne olduğunu merak edenler, uçağın enkazının nihayet bulunduğunu düşünüyorlar.



Su altı araştırmacısı Garry Kozak ve ekibi, geçen ay uzaktan kumandalı bir araç kullanarak bir jetin enkazını buldu.

Sonar görüntüleri, uçağın ABD'nin South Burlington kentinde bulunan Juniper Adası yakınlarında, 60 metre derinlikte olduğunu tespit etti.



"YÜZDE 99 EMİNİZ"



Kozak, enkazın 1971'deki kayıp uçak olduğundan "yüzde 99 emin" olduklarını belirtti. Enkazın aynı özel boyaya sahip olduğunu ve radyo kontrol kulesinin uçağı en son izlediği yere yakın bir gölette bulunduğunu keşfettiler.



Uçağın içindeki yolcuların aileleri, son keşfle ilgili bilgilendirildi. Pilot George Nikita'nın yeğeni Barbara Nikitas, "Bunun bulunması, huzur verici, aynı zamanda çok üzücü bir his" dedi.



Uçaktaki babasıyla aynı adı taşıyan Frank Wilder ise, keşfin onu 'rahatlattığını söyledi. Ancak bu keşfin yeni soruları da beraberinde getirdiğini dile getirdi.



Kozak, bulunan uçağın 53 yıl önce kaybolan uçak olduğuna emin olmasına rağmen, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) bunu doğrulamak için bir araştırma yaptığını belirtti.