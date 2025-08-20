Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü: Hiçbir şey hatırlamıyor

Romanya’nın Bacau kasabasında hayvancılık yapan Vasile Gorgos, 1991 yılında aniden kaybolmuştu. O tarihte 63 yaşında olan Gorgos’un ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış ve yıllarca süren aramalara rağmen izine rastlanamamıştı.



Aradan tam 30 yıl geçtikten sonra, 29 Ağustos 2021’de Gorgos, ailesinin evinin önünde bir arabadan inmiş olarak görüldü. 93 yaşındaki adam kaybolduğu gün giydiği kıyafetleri ve o döneme ait tren biletini hala yanında taşıyordu. Ancak Gorgos, geçen yılları hiçbir şekilde hatırlamıyor ve bu süre boyunca evde olduğunu iddia ediyordu.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ HAYATINI HATIRLIYOR

Yapılan tıbbi incelemeler, Gorgos’un fiziksel sağlığının oldukça iyi olduğunu, ancak 1991’den 2021’e kadar yaşananları hatırlayamadığını ortaya koydu.

Gorgos yalnıca kaybolmadan önceki hayatıyla ilgili temel bilgileri hatırlayabiliyordu; ailesini, çiftliğini ve doğum tarihini biliyordu.



Gorgos’un kaybolduğu 30 yıl boyunca ne yaptığı hala bilinmiyor. Bazı uzmanlar hafıza kaybı veya ciddi bir disosiyatif bozukluk ihtimali üzerinde dururken, bu olay, hem ailesi hem de Romanya’da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.