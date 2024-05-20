Kayınvalidesi ile evlendi, masrafları kayınpederi ödedi

Hindistan'da bir adam eşi öldükten sonra kayınvalidesi ile aşk yaşamaya başladı. İkili daha kadının kocası yani damadın eski kayınpederine yakalandı.



Hindistan yerel basınında yer alan haber tüm dünyada gündem oldu.



Habere göre 45 yaşındaki iki çocuk babası Sikandar Yadav birkaç hafta önce eşini kaybetti. Acı kaybın ardından yalnız kalan Yadav, çocuklarıyla birlikte eşinin annesi Gita'nın yanına taşındı ve burada yaşamaya başladı.



Kısa süre sonra ikili gizlice aşk yaşamaya başldı. Ancak kısa süre sonra köy halkı bu gizli aşkı öğrendi.



"BİRLİKTE OLMALARINA BİR ENGEL YOK"

Tüm köyde yayılan haber Gita'nın kocası tarafından öğrenildi. Aynı zamanda damadın eski kayınpederi olan adam ikiliyi gizlice izlemeye ve takip etmeye başladı.



Kısa süre sonra ikiliyi yakalayan ve köy meclisine şikayette bulunan adam önlem alınmasını istedi.

Köy meclisi, Yadav ve Gita'nın birlikte olmasında bir engel olmadığını ancak evlenmeleri gerektiğini söyledi.

Kadının kocası da bu duruma itiraz etmedi ve düğün masraflarını üstlenmeyi kabul etti.



"MASARAFLARI KARŞILADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

İkilinin düğünün videosu kısa sürede gündem oldu.

Kayınpeder düğünü organize ettği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hindistan basını düğün sonrası karı-kocanın ayrı bir eve çıktığını ve burada artık çocuklarla birlikte yaşayacaklarını da yazdı.