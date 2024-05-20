Kayınvalidesi ile evlendi, masrafları kayınpederi ödedi

Hindistan'da bir adam eşini kaybetmesinin ardından birlikte yaşadığı kayınvalidesi ile aşk yaşamaya başladı. Olayı öğrenen kayınpederi başta şikayet etse de daha sonra düğün masraflarını karşılamaya karar verdi.

Kayınvalidesi ile evlendi, masrafları kayınpederi ödedi

'da bir adam eşi öldükten sonra kayınvalidesi ile aşk yaşamaya başladı. İkili daha kadının kocası yani damadın eski kayınpederine yakalandı.

Hindistan yerel basınında yer alan haber tüm dünyada gündem oldu.

Habere göre 45 yaşındaki iki çocuk babası Sikandar Yadav birkaç hafta önce eşini kaybetti. Acı kaybın ardından yalnız kalan Yadav, çocuklarıyla birlikte eşinin annesi Gita'nın yanına taşındı ve burada yaşamaya başladı.

Kısa süre sonra ikili gizlice aşk yaşamaya başldı. Ancak kısa süre sonra köy halkı bu gizli aşkı öğrendi.

"BİRLİKTE OLMALARINA BİR  ENGEL YOK" 

Tüm köyde yayılan haber Gita'nın kocası tarafından öğrenildi. Aynı zamanda damadın eski kayınpederi olan adam ikiliyi gizlice izlemeye ve takip etmeye başladı. 

Kısa süre sonra ikiliyi yakalayan ve köy meclisine şikayette bulunan adam önlem alınmasını istedi. 

Köy meclisi, Yadav ve Gita'nın birlikte olmasında bir engel olmadığını ancak evlenmeleri gerektiğini söyledi. 

Kadının kocası da bu duruma itiraz etmedi ve masraflarını üstlenmeyi kabul etti.

"MASARAFLARI KARŞILADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

İkilinin düğünün videosu kısa sürede gündem oldu.

Kayınpeder düğünü organize ettği için  çok mutlu olduğunu söyledi.

Hindistan basını düğün sonrası karı-kocanın ayrı bir eve çıktığını ve burada artık çocuklarla birlikte yaşayacaklarını da yazdı.

DÜNYA HABERLERİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutuklama kararı istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutuklama kararı istedi

Piramitlerde yeni gizem: Büyük bir "anomali" keşfedildi

Piramitlerde yeni gizem: Büyük bir "anomali" keşfedildi

İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

Hamilelikte stres erkek çocukta IQ düşüklüğüne neden oluyor

Hamilelikte stres erkek çocukta IQ düşüklüğüne neden oluyor

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez?

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...