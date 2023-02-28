Kayıp Arjantinlinin kalıntıları köpek balığının karnında bulundu

KÖPEK BALIĞI YAKLAŞIK 1,5 METRE UZUNLUĞUNDAYDI

Comodoro Rivadavia polis şefi Cristian Ansaldo da açıklamasında, Barria'nın resmi olarak kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapılacağını ifade etti. Ansaldo, Barria'nın kalıntılarının bulunduğu köpek balığının uzunluğunun 1,5 metre civarında olduğunu aktardı.



Diego Barria'nın eşi Virginia Brugger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin kalıntılarının bulunduğunu doğrulayarak, "Kalbim de seninle birlikte gitti. Sonsuza dek seni seveceğim." ifadesini kullandı.