Kayıp çocuk 7 yıl sonra bulundu Annesi gözaltına alındı

ABD’nin Colorado eyaletinde, 7 yıl önce kaybolan Abdul Aziz Khan 23 Şubat’ta bulundu.



Polis, Highlands Ranch bölgesinde bir ev sahibinin güvenlik kameralarından yabancı kişilerin mülküne girdiğini bildirmesi üzerine olay yerine gitti.

Evde iki yetişkin ve araçta bekleyen iki çocuk tespit edildi. Şüphelilerin kimlik sorgulamasında, kadının 40 yaşındaki Rabia Khalid olduğu ve hakkında çocuk kaçırma suçlamasıyla arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yanındaki erkek ise 42 yaşındaki Elliot Blake Bourgeois olarak tespit edildi. Khalid ve Bourgeois, ikinci derece adam kaçırma, sahtecilik, kimlik hırsızlığı, polise yanlış bilgi verme ve izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandı. Çocuklar koruma altına alındı.

Şu anda 14 yaşında olan Abdul Aziz Khan’ın babası Abdul Khan ile annesi arasında 2014 yılından bu yana velayet anlaşmazlığı yaşandığı, Khalid’in 2017’de mahkeme duruşmasına katılmadıktan sonra çocuğuyla birlikte kaybolduğu belirtildi.

