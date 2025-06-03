18 yıl önce kaybolan çocuk için yeniden arama çalışması başlatıldı

Ailesiyle birlikte tatile gittiği Portekiz’de kaybolan ve 18 yıldır akıbeti bilinmeyen Madeleine McCann için yeniden arama çalışması başlatıldığı açıklandı. İngiltere vatandaşı olan McCann, 3 Mayıs 2007’de kaybolduğunda 3 yaşındaydı.



BBC’nin haberine göre, Portekiz ve Almanya polisi, çocuğun kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmanın parçası olarak bu hafta Portekiz’de yeni bir arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının, çocuğun kaybolduğu Praia da Luz’un hemen yanında yer alan Lagos’ta gerçekleştirileceği bilgisi verildi.



ARAMA EMRİNİ NEDEN ALMAN MAKAMLARI VERDİ?



McCann, 18 yıl önce kaybolduğunda bulunması için Avrupa çapında bir polis soruşturması başlatılmış, söz konusu vaka dünyada henüz çözüme kavuşturulamamış en üst düzey kayıp vakalarından biri halini almıştı.



Portekiz polisi de dün bir açıklama yaparak Almanya’daki savcıların çıkardığı arama kararları uyarınca 2-6 Haziran arasında arama çalışması yaptıklarını doğruladı.



Almanya makamları, halihazırda ülkede başka bir suç dolayısıyla tutuklu bulunan 48 yaşındaki Christian Brückner’in 2020 yılında soruşturmanın baş şüphelisi olduğu tespitinde bulunmalarından bu yana soruşturmaya öncülük ediyor.



Alman yetkililer, tutuklu adamın cinayet şüphelisi olduğunu ifade etse de henüz resmi olarak suçlama getirmeye yetecek kanıt elde edebilmiş değiller. 2005 yılında Portekiz’de 72 yaşındaki ABD’li bir turiste tecavüz etmekten aldığı cezanın infazı için tutuklu bulunan Brückner de daha önce verdiği ifadelerde olayla bağı olmadığını iddia etmişti.



ARAMA, NEREDE YAPILIYOR?



Alman makamları, pazartesi günü BBC’ye yaptıkları açıklamada, cezai işlemlerin Portekiz'de devam ettiğini ve bunun Portekiz polisinin desteği ile yapıldığını belirtti.



Portekizli yetkililer de Brückner’i “resmi şüpheli” olarak ilan etti ve son aramada ele geçirilebilecek her türlü kanıtı Alman makamlarına teslim edeceklerini bildirdi.



İngiltere’deki Metropolitan Polisi de Alman Federal Polisi BKA tarafından yürütülen arama çalışmalarından haberdar olduklarını kaydetti.



Söz konusu arama çalışması, son iki yıl içinde yapılacak ilk arama çalışması olacak. 2023 yılında yapılan son arama çalışmaları, küçük kızın son görüldüğü yere yaklaşık 40 dakika mesafedeki bir baraja odaklanmıştı. 2000-2017 yıllarında bu bölgede zaman geçirdiği tespit edilen Brückner’in telefonundan baraj yakınlarında çekildiği fotoğraflar çıkmıştı.



Portekiz basınına yansıyan haberlere göre, yeni aramaların odak noktası ise çocuğun ailesinin kaldığı Ocean Club tatil köyü ve Brückner’in o dönemde yaşadığı evin arasında kalan bölge olacak.