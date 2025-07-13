Kayıp genç, ıssız adada bulundu: ''Milyonda bir görülecek mucize''

Sahil kasabası Wooli yakınlarındaki One Tree Plajı’nda çarşamba öğleden sonra sörf yapmaya giden Darcy’nin eve dönmemesi üzerine ailesi büyük endişe yaşadı. Havanın kararmasıyla birlikte umutlar tükenirken, baba Terry Deefholts sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

Deniz kurtarma ekipleri, Bare Point’ten Pebbly Beach’e kadar uzanan sahil şeridinde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmalarına, gece yarısı ara vermek zorunda kaldı. Ancak ertesi sabah, mucizevi bir gelişme yaşandı: Darcy Deefholts, kıyıdan sekiz mil açıkta bulunan North Solitary Adası’nda sağ olarak bulundu.



Bu gelişmeyi “Milyonda bir görülebilecek bir mucize” olarak nitelendiren Baba Terry Deefholts, “Sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Nasıl hayatta kaldığını aklım hala almıyor. Her şey çok ani gelişti” ifadelerini kullandı.



Darcy'nin bulunmasından sadece birkaç saat önce, baba Deefholts sosyal medya üzerinden ada çevresine tekne göndermeleri için takipçilerinden yardım istemişti. Kayıp genç, zorlu arama kurtarma çalışmaları sonucunda nihayet North Solitary Adası’nda, yorgun ve yaralı halde bulundu.



