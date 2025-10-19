Kayıp güzellik kraliçesinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

Yetkililer, Cuma gecesi gelen “çok spesifik” bir anonim ihbar üzerine Cumartesi sabahı East Germantown bölgesindeki terk edilmiş Ada H. Lewis Ortaokulu’nun arkasında kazı yaptı. Görevliler, toprak altında sığ bir mezar buldu. Kazı sırasında “yoğun bir koku” ve kurtçukların fark edilmesi üzerine olay yerine kriminal ekipler çağrıldı.

"SIĞ BİR MEZAR BULUNDU"

Polis, “Arazi taraması sırasında sığ bir mezar bulundu. Bulunan insan kalıntılarının Kada Scott’a ait olduğuna inanıyoruz,” açıklamasını yaptı. Olay yeri, Kada’nın en son görüldüğü yer olan bakım merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.



Kada Scott, 4 Ekim akşamı çalıştığı yaşlı bakım merkezinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Polis, genç kadının o gece biriyle buluştuğunu değerlendiriyor. Olayla bağlantılı olarak 21 yaşındaki Keon King geçen hafta gözaltına alındı. King hakkında fidye için kaçırma, delil karartma ve kişiyi tehlikeye atma suçlamaları bulunuyor.



Kada’nın kaybolduğu gece bindiği düşünülen 1999 model Toyota Camry de aynı okulun yakınında hasarlı halde bulunmuş, içinde genç kadına ait telefon kılıfı ve banka kartı tespit edilmişti.

"ADALET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, yaptığı açıklamada, “Scott ailesinin yaşadığı bu tarifsiz acıda yanlarında olacağız. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Adli tıp yetkilileri, bulunan kalıntıların kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.