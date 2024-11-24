Kayıp haham ölü bulundu: "Antisemitik terör eyleminde öldürüldü"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, perşembe gününden bu yana kayıp olan haham hakkında açıklamada bulundu.



Haham Zvi Kogan'ın anti semitik bir terör eylemi sonucu öldürüldüğü belirtildi. Cinayette parmağı olan herkesin adalet karşısında hesap vermesi için gereken tüm adımların atılacağı kaydedildi.



İsrail, vatandaşlarına Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.



Moldova vatandaşlığı da bulunan İsrailli haham Zvi Kogan'ın kaybolduğu haberi, İsrail Başbakanlık ofisi ile İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından ortak bir açıklamayla duyurulmuştu.



Haham Kogan'a perşembe gününden beri ulaşılamadığı, aracının ise Abu Dabi'de terk edilmiş bir halde bulunduğu açıklanmıştı.



İsrail basınına göre kayıp haham, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleştiği 2020'den bu yana Körfez ülkesinde yaşıyordu.

