Kayıp kadın metroda doğum yapınca ortaya çıktı: Kordonu çakıyla kestiler

ABD'nin Florida'nın Hallandale Beach kentinden kaybolan 25 yaşındaki Jenny Saint Pierre'in New York'ta metroda doğum yaptığı ortaya çıktı.



New York Times'ın haberine göre, Saint Pierre, ailesinin yazdan beri kendisini göremediğini belirtmesinin ardından Eylül ayında kayıp olarak bildirildi.



Kayıp ilanında, kadının "hamile olduğu ve tehlike altındaki bir kişi olarak yardım alabileceği" vurgulanmıştı.



Ancak aylardır bir yanıt alamayan aile, büyük bir şaşkınlıkla, kadının New York'ta doğum yaparken bulunduğu bir video paylaşıldığında gerçekleri öğrendi.



Çarşamba günü sosyal medyada yayımlanan videoda, Saint Pierre'in metroda yere yattığı ve başka bir yolcunun yeni doğan kızını tutarken çekilen görüntüleri paylaştığı görüldü.



ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ



Doğum sancıları nedeniyle yere yığılan kadına, vagonda bulunan diğer yolcular hızla müdahale etti. O anı videoya çeken Bryanna Brown, "Bir kadının 'imdat, imdat' diye bağırdığını duydum," diyerek yaşananları anlattı. Diğer yolcular, kadının doğum yapmasına yardımcı olmak için hemen harekete geçti. Bir yolcu, "Kimsede makas var mı?" diye sorduktan sonra, vagonda bulunan bir genç kız çakısını çıkararak bebeğin göbek bağını kesti.



New York polisi, doğumun ardından anne ve bebeğin Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. New York Toplu Taşıma Başkanı Demetrius Crichlow, olaya müdahale eden yolculara teşekkür ederek, "Bu, New Yorkluların birbirlerine yardım etmek için bir araya gelmelerinin bir örneğidir. Hem annenin hem de bebeğin durumunun iyi olması bizi çok mutlu etti," dedi.



Olayın yaşandığı W treninde doğan bebek, "W bebek" olarak anılmaya başlandı. Crichlow, anne ve bebeği ömür boyu güvenilir bir yolculukta görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.