Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları yarın başlıyor

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan ve içinde 239 kişi bulunan Malezya Havayolları MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçti. Arama çalışmalarının 30 Aralık'ta yeniden başlaması bekleniyor.

İngiltere ve ABD merkezli deniz robotları şirketi Ocean Infinity tarafından bu yılın başlarında yeniden başlatılan arama çalışmaları, Nisan ayında kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı bu ay yaptığı açıklamada, deniz tabanındaki arama çalışmalarının 30 Aralık'tan itibaren 55 gün boyunca aralıklarla yürütüleceğini duyurdu.

ŞİRKET ENKAZ BULUNURSA ÖDEME ALACAK

Ocean Infinity, Malezya ile "bulunmazsa ücret yok" prensibine dayalı bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre şirket, okyanusta 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanda arama yapacak ve ancak enkaz bulunması durumunda 70 milyon dolar ödeme alacak.

HAVACILIK TARİHİNİN EN GİZEMLİ KAYBOLUŞU

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e yaptığı uçuş sırasında rotasından saparak hava trafik radarından kayboldu. Uçakta 12 Malezyalı mürettebat ve çoğu Çin vatandaşı olmak üzere 227 yolcu bulunuyordu.

Uçağın kaybolması, dünyanın en büyük su altı arama operasyonlarından birine yol açtı. Arama çalışmaları Ocak 2017'de sona erdi. Araştırmacılar, kurbanların aileleri için bir sonuca ulaşamamanın büyük bir trajedi olduğunu ve modern çağda neredeyse akıl almaz olduğunu belirtti.

Ocean Infinity 2018'de üç ay süren bir arama gerçekleştirdi, ancak bu da sonuçsuz kaldı.

BULUNMA OLASILIĞI EN YÜKSEK BÖLGEDE ARANACAK

Ocean Infinity'nin son arama çalışmalarının yeri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Malezya Ulaştırma Bakanlığı yalnızca "uçağın bulunma olasılığının en yüksek olduğu değerlendirilen hedef bir bölgede" çalışmalar yapılacağını belirtti.

2018'de Malezya tarafından yapılan resmi bir soruşturma, uçağın otomatik pilot kontrolünde değil, havada elle döndürüldüğü ve "üçüncü bir tarafın yasa dışı müdahalesinin" göz ardı edilemeyeceği sonucuna vardı.