Kayıp Rebecca’yı Google bulacak

Alman basını, sır perdesi iki yıldır aralanamayan bir kayıp vakasını gündeminden düşürmüyor. Berlin’de yaşayan ve 18 Şubat 2019 tarihinden beri kayıp olan Rebecca Reusch’tan henüz bir iz yok. Son gece ablası ve eniştesinin evinde kalan Rebecca’nın, sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu biliniyor. Ancak o tarihten beri Rebecca’nın ne öldüğüne ne de yaşadığına dair bir ize ulaşıldı.

Alman polisi, katil zanlısı olarak enişteyi iki kez gözaltına alsa da, enişte delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Rebecca’nın annesi ve babası ise damatlarının suçsuzluğuna ve kızlarının hâlâ yaşadığına inanıyor.

ARAMA KAYITLARI TEMİZ



Hürriyet'in haberine göre Berlin polisi, Rebecca’nın cep telefonundaki arama ve mesajlaşma verileri ile konum bilgilerini analiz etti. Ancak buradan sonuç alınamayınca, 6 ay önce arama motoru Google’a başvuru yapılarak, Rebecca ile ilgili tüm verilerin soruşturma kapsamında gönderilmesi talep edildi.

DİJİTAL DOSYA İLETİLDİ



Avrupa merkezi İrlanda’da bulunan Google, önceki gün kayıp Rebecca ile ilgili tüm verileri özel şifreli bir dijital dosya içinde Berlin polisine teslim etti.

Polis, Google’da kullanıcı hesabı bulunan Rebecca’nın kimlerle yazıştığı, hangi kelimelerle, hangi sayfalarda arama yaptığı, Google hesabındaki telefon numaraları, randevu kayıtları, notları gibi tüm dijital izlerinden yola çıkarak Rebecca’nın başına ne geldiğiyle ilgili sonuç elde etmeye çalışacak.

En büyük soru işareti ise, Rebecca’ya ait Google hesabının, kaybolduktan sonra aktif olup olmadığı.

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RAHİPTEN SAHTE SİLAHLA SOYGUN