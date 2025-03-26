Kayıp uçağın kanadında 12 saatlik mucize

Pazar günü kayıp olduğu bildirilen Piper PA-12 Super Cruiser, Soldotna'dan Kenai Yarımadası'ndaki Skilak Gölü'ne doğru bir gezi turundaydı.



Düştüğü anlaşılan uçağın kanadında 12 saat kurtarılmayı bekleyen

pilot ve iki genç kızı, Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları tarafından bulundu.



Yer belirleme sinyali olmayan kayıp uçağı aramak için harekete geçen pilorlar, buzulun ucuna yakın Tustumena Gölü'ne doğru yöneldi ve uçağın enkazını gördü.



Associated Press'e konuşan Terry Godes, “Bunu görmek kalbimi kırdı ama aşağıya doğru yaklaştıkça kanadın üstünde üç kişi olduğunu görebildim” dedi.



“Hayattaydılar, tepki veriyorlardı ve hareket ediyorlardı" diyen Godes, kendisine el salladıklarını da söyledi.



EKSİ 20'LERE VARAN SOĞUKTA BEKLEDİLER

Alaska Eyalet Polisi, üç kişinin hayati tehlike arz etmeyen yaralarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Godes, uçağın batmamasından, kurtulanların kanadın üstünde kalabilmesine ve gece eksi 20'lere düşen sıcaklıklarda hayatta kalmalarına kadar pek çok mucizenin gerçekleştiğini söyledi.



Godes, “Uzun, soğuk, karanlık ve ıslak bir geceyi planlamadıkları bir uçağın kanadının üstünde geçirdiler” dedi.

KÜÇÜK UÇAKLARI TERCİH ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR



Alaska'da yolların az olması, pek çok topluluğun ulaşım için küçük uçaklara bel bağlamasına neden oluyor.



Geçen ay yarım ton ağırlığındaki küçük bir yolcu uçağının eyaletin batı kıyısındaki Nome yakınlarındaki Norton Sound'da deniz buzuna çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.



Beş yıl önce de Soldotna havaalanı yakınlarında meydana gelen bir hava çarpışmasında aralarında bir eyalet milletvekilinin de bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetmişti.