Kayıp uygarlığın izleri: Cadiz aslında Atlantis mi?

Binlerce yıldır efsanevi kayıp şehir Atlantis’in izini süren araştırmacılar, gözlerini bu kez İspanya’nın güney kıyılarına çevirdi. Arkeolog Michael Donnellan, ünlü filozof Platon’un Atlantis tasvirinin, Endülüs bölgesindeki Cádiz şehriyle “mükemmel şekilde örtüştüğünü” öne sürüyor.



Donnellan’a göre Cádiz, Platon’un Kritias kitabında tanımladığı gibi düz bir ovada yer alıyor ve Atlantik’e doğru uzanan kıta sahanlığı, kayıp kıta tasvirini destekliyor. Platon’un 11 bin 600 yıl önce büyük bir felaket sonucu deniz tarafından yutulduğunu yazdığı Atlantis, yüksek dağlarla çevrili, zengin yaban hayatına ve gelişmiş bir uygarlığa sahip bir bölgeydi.



Donnellan, Cádiz açıklarında deniz tabanında yer alan ve uydu görüntüleriyle tespit edilen büyük dairesel yapıları da Atlantis’in başkenti olduğuna inandığı şehrin kalıntıları olarak yorumluyor. Bu yapılarda dev eş merkezli duvarlar, oyulmuş kanallar ve ortada Poseidon Tapınağı’nı andıran dikdörtgen bir harabe yer alıyor.

BÜYÜK BİR FALEKETİN İZLERİ



Ayrıca bölgedeki arkeolojik buluntuların, Platon’un tarif ettiği yaban hayatıyla da örtüştüğü belirtiliyor. Antik at türleri, boğalar ve fildişi ticaretinin izleri, bölgenin binlerce yıl önce gelişmiş bir toplum tarafından kullanıldığını düşündürüyor. Donnellan, mağaralarda yapılan kazılarda tespit edilen insan yapımı alanların, büyük bir felaketten sağ kurtulanlar tarafından dağlara sığınarak inşa edilmiş olabileceğini savunuyor.



Atlantis’in yok oluşuna neden olduğu düşünülen felaketin, yaklaşık 11.600 yıl önce sona eren Genç Dryas buzul çağının ani iklim değişiklikleriyle bağlantılı olabileceği de iddialar arasında.



Donnellan’ın iddiaları bilim dünyasında tartışmalı olsa da, kayıp kıta Atlantis’in gizemini çözmeye yönelik arayışlar devam ediyor.

