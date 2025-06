Kayıpların yarısı çocuk: 400 bin Filistinli nerede?

Gazze Şeridi'nde 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonrası en az 377 bin Filistinlinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Üstelik kayıpların yarısı da çocuk.



Bu bilgiler İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi'nde görevli Profesör Yaakov Garb'ın yayımladığı bir araştırmadan

HARVARD ÜNİVERSİTESİ YAYINLADI



Profesör Garb'ın mekansal haritalama ve veri analizi yaparak ortaya koyduğu rapor Harvard Üniversitesine bağlı Harvard Dataverse sitesinde yayımlandı.



Gazze Şeridi'ndeki nüfus 2023 öncesinde 2,27 milyonken, şu anda nüfusun 1,85 milyon olduğu belirtiliyor.



Resmi verilere göre İsrail'in öldürdüğü filistinli sayısı ise 56 bin civarında.

KAYIPLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazıları yerinden edilmiş veya kayıp olsa da, rapora göre kayıp 377 bin Filistinlinin önemli bir kısmının İsrail güçleri tarafından öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.



Profesör Garb, resmi ölü sayısının gerçeği yansıtmadığını ve enkaz altında kalan çok sayıda kurbanın resmi ölü sayısına dahil edilmediğini vurguluyor.



Rapor, Gazze’deki ölü sayısının resmi açıklamalardan çok daha yüksek olabileceğini öne süren ilk çalışma değil.

AÇIKLANAN CAN KAYIPLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Tıp dergisi The Lancet'te, bu yıl başında yayımlanan bir araştırmada, İsrail’in Gazze’deki soykırımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerin savaşın ilk dokuz ayında en az yüzde 41 oranında eksik sayıldığını ortaya koymuştu.



Ocak ayındaki çalışmada, öldürülenlerin yaklaşık yüzde 59,1’inin kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğu vurgulanmıştı.



Geçen yıl yine Lancet'te, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının 149 bin ila 598 bin arasında can kaybına yol açabileceğini ortaya koyan bilimsel bir çalışma yayımlanmıştı