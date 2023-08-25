Kaza mı, suikast mı? Pentagon'dan Wagner lideri Prigojin'in ölümüne ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı aker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

Kaza mı, suikast mı? Pentagon'dan Wagner lideri Prigojin'in ölümüne ilişkin açıklama
SON DAKİKA: Putin'den Prigojin için başsağlığı

SON DAKİKA: Putin'den Prigojin için başsağlığı

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'yı iç savaşın kıyısına sürükleyen paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in de içinde olduğu özel jet Moskova yakınlarında düştü. Düşen jette Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu 3'ü mürettebat 10 kişi hayatını kaybetti.
 
Savunma Bakanlığı, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

The Hill'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde." dedi.

Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü? İşte Wagner grubunun tarihçesi ve Yevgeniy Prigojin’in biyografisi

Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü? İşte Wagner grubunun tarihçesi ve Yevgeniy Prigojin’in biyografisi

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PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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