Kazada ölen pilotun babasından şikayet: "Oğlumu suçluyorlar"

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, haziran ayında yaşanan Air India Dreamliner kazasına yönelik soruşturmanın “manipüle edildiği” yönündeki iddiaları reddetti.

Bakan Naidu, India Today televizyonuna yaptığı açıklamada, “Soruşturmada herhangi bir manipülasyon ya da kirli iş yok. Süreç tamamen kurallara uygun, şeffaf ve titizlikle yürütülüyor” dedi.

KAPTAN PİLOTUN BABASI ŞİKAYET ETTİ

Bu açıklama, kazada hayatını kaybeden kaptan pilot Sumeet Sabharwal’ın babası Pushkar Raj Sabharwal’ın geçen ay pilotlar sendikasına gönderdiği şikayet mektubunun ardından geldi.

91 yaşındaki baba Sabharwal, evine gelen soruşturma görevlilerinin oğlunun kalkıştan hemen sonra uçağın yakıtını kestiğini ima ettiğini belirterek, “bilgilerin bilinçli olarak sızdırıldığını” ve bunun kamuoyunda yanlış spekülasyonlara yol açtığını savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Air India’ya ait 171 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner, haziran ayında Ahmedabad kentinden kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, 260 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan’ın Uçak Kazası Soruşturma Bürosu’nun (AAIB) ön raporunda, uçağın yakıt motoru anahtarlarının kalkıştan hemen sonra “çalıştır” konumundan “kes” konumuna geçtiği belirtilmişti.

ABD’li yetkililerin ön incelemesine göre ise kokpit ses kayıtları kaptan Sabharwal’ın motorlara yakıt akışını kestiğini destekler nitelikteydi.

BABA YENİDEN SORUŞTURMA İSTİYOR

Sabharwal, ağustosta hükümete gönderdiği ayrı bir mektupta, kazaya ilişkin ikinci bir soruşturma açılmasını talep etti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi de hükümetten, kazaya ilişkin bağımsız bir inceleme talebine yanıt vermesini istedi.

