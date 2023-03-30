Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu

Ardından Meclisin genel oturumuna katılan Tokayev, başbakanlığa İsmailov'un ismini sundu.



İsmailov'un başbakanlığı için yapılan oylamaya katılan 97 milletvekilin 82'si evet, 7'si hayır oyu kullandı. Diğer 8 milletvekili ise çekimser kaldı.



Böylece, İsmailov, yeniden başbakan oldu.



Cumhurbaşkanlığından yapılan diğer açıklamada, Tokayev’in Meclist'eki oylama sonrası İsmailov'un başbakan olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladığı bildirildi.

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