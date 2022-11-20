Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.



Cumhurbaşkanı Tokayev, oyunu başkent Astana’daki Farabi Öğrenciler Sarayı’nda kurulan sandıkta kullandı.



Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokayev, bugünün önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirterek “Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz.” dedi.



Tokayev, Kazakistan için kolay yıl olmadığını ancak halkın birliği sayesinde tüm zorlukların üstesinden geldiklerini kaydederek, “Yapılacak iş çok. Önümüzde çok iddialı amaç ve hedefler var. Yazın ulusal bir referandum yapıldı ve bugün erken cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Siyasi reformlar hayata geçiriliyor ve bu çalışma devam edecek” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra parlamento seçimlerinin yapılacağını belirten Tokayev, söz konusu seçimlere kadar ülkede yeni siyasi partilerin kurulacağını dile getirdi.



Tokayev, ayrıca ülke anayasasına göre cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hükümetin feshedilmesi gerektiğine işaret ederek, “Bu, parlamento seçimlerinden sonra mutlaka yapılacak. Hükümet faaliyetini sürdürecek ancak kabinede elbette nokta değişiklikler olacak.” diye konuştu.



Bunun yanı sıra yurt dışına kaçırılan sermayelerin ülkeye geri getirilmesi konusunda planlı çalışmaların süreceğinin de altını çizen Tokayev, “Zamanında ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılan sermayenin iadesine ilişkin bir yasa çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Gönüllü olarak iade edilecekse destekleriz.” değerlendirmesinde bulundu.



Tokayev, çok taraflı dış politikayı sürdürmek zorunda olduklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Kazakistan, jeostratejik konumu ve ekonomisinde 300 milyar dolardan fazla yatırımla faaliyet gösteren küresel şirketleri çalıştıran bir ülke olduğunu dikkate alarak çok taraflı bir dış politika izlemek zorunda. Ülkemizin BM Şartı’na bağlı kalması ve barışçıl dış politika izlemesi gerektiğini defalarca söyledim. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz.”



SEÇİMLERDE 6 KİŞİ YARIŞIYOR



Kazakistan’daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin diğer adayları da oylarını başkent Astana’da kullandı.



69 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tokayev’in parlamentodaki üç siyasi parti ile 30’dan fazla sivil kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “halk koalisyonunun” adına yarıştığı seçimlerde diğer 5 aday ise Auıl (Köy) Halk Demokrasi Partisinden Jiguli Dayrabayev, Ulusal Sosyal Demokrat Partisinden Nurlan Auesbayev, “Amanat” Sendikalar Topluluğundan Meyram Kajıken, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğinden Karakat Abden, “Kazak anneleri, gelenek yolunda” kamu derneğinden Saltanat Tursınbekova oldu.