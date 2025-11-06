"Kazakistan İbrahim Anlaşmaları'na katılacak" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD Miami’de düzenlenen “America Business Forum”da yaptığı konuşmada, “Bu akşam Washington’a dönüyorum çünkü bu gece İbrahim Anlaşmaları’na katılan yeni bir ülkeyi açıklayacağız” dedi.

KATILACAK ÜLKENİN KAZAKİSTAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Reuters'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İbrahim Anlaşmaları'na katılacak ülke Kazakistan. Yetkili, “Bu anlaşma, Gazze savaşının ardından yeni bir sayfa açmak, bölgede barış ve iş birliği sürecini ilerletmek açısından önemli bir sembol olacak" ifadelerini kullandı.

ABD basınına yansıyan diğer haberlere göre de, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Washington’daki görüşmesinde Trump ile bir araya gelerek ülkesinin anlaşmalara katılımını resmen açıklayacak.

30 YILLIK İLİŞKİLERDE YENİ BOYUT

Kazakistan, İsrail ile 1990’lardan bu yana diplomatik ilişkilere sahip. Bu nedenle karar, iki ülke arasında bir barış anlaşmasından ziyade, ilişkileri daha üst düzeye çıkaran stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.



Tokayev’in Washington’daki ziyaretinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump’ın katılacağı üçlü bir telefon görüşmesi yapılması ve Kazakistan’ın katılımının bu görüşmede duyurulması bekleniyor.



Ayrıca Trump yönetimi, ilerleyen dönemde Beyaz Saray’da İsrail, Kazakistan ve yeni katılacak ülkelerle ortak bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor.

ABD'YLE KRİTİK MİNERALLER ANLAŞMASI

Kazakistan aynı gün ABD ile kritik mineraller konusunda bir iş birliği anlaşması da imzaladı.

Anlaşma, Tokayev’in huzurunda Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasında ticaret ve yatırımların artırılmasını ve özellikle stratejik sektörlerde iş birliğinin genişletilmesini hedefliyor.

Tokayev ziyaret kapsamında ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gündemin temel başlıkları ele alındı ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ivme kazandığı vurgulandı.

Kazak lider, ABD ile ekonomik ortaklık, yatırım ve ticaret alanlarında ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür iş birliklerinin istihdam yaratacağını, sanayileşmeyi destekleyeceğini ve yenilik odaklı büyümeyi teşvik edeceğini ifade etti.

Tokayev ayrıca Kazakistan’ın ABD ile her düzeyde aktif siyasi diyalogu sürdürme kararlılığını yineleyerek, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkileri geliştirmek için yapıcı iş birliğini devam ettirmeye hazır olduklarını söyledi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

İbrahim Anlaşmaları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle 2020’de başlamıştı. Bu anlaşmalar, “bölgesel iş birliğini” ve “dinler arası hoşgörüyü teşvik etmeyi” amaçlıyor.

ABD yönetimi, Kazakistan’ın katılımıyla anlaşmaların yeniden ivme kazanacağını ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında “İsrail’le diyalog kapısının daha da genişleyeceğini” umuyor.