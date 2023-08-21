Kazakistan ve Vietnam'dan vizesiz seyahat anlaşması

"KAZAKİSTAN ORTA ASYA'DAKİ EN ÖNEMLİ ORTAĞIMIZ"



Vietnam Devlet Başkanı Thuong da Kazakistan ile yakın ortaklığı güçlendirme niyetinde olduklarını kaydederek, "Ülkemize ilk resmi ziyaretinizin, iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkileri ve başarılı çok yönlü işbirliğini yoğunlaştırmak için yeni bir güç oluşturacağına eminim." ifadesini kullandı.



Thuong, Kazakistan'ı ülkesinin, Orta Asya'daki en önemli ortağı olarak gördüklerini belirterek, "Vietnam, geçmişte ülkenin ulusal kurtuluşu ve yeniden birleşmesi mücadelesinde bize sağladığı değerli destek ve günümüzde ülkemizin kalkınmasına yardımı için Kazakistan halkını unutmuyor ve teşekkür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tokayev de görüşmede Vietnam Cumhurbaşkanı Thuong'u Kazakistan'ı ziyarete davet etti.



Görüşmenin ardından Kazakistan ile Vietnam arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı.



Ayrıca 2023-2025 dönemi için iki ülkenin hükümetleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin hızlandırılmış gelişimi için ortak eylem planı, turizm, petrol ve gaz sektörlerinde işbirliğine dair Mutabakat Zaptı başta olmak üzere toplamda 12 belgeye imza atıldı.



Tokayev, ziyareti kapsamında Vietnam'ın önemli iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

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