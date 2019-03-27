Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğünü duyurdu. 

Kazada ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Helikopterin, tatbikat sırasında zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.