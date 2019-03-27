Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğünü duyurdu.
Kazada ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Helikopterin, tatbikat sırasında zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.
Kazakistan'da 13 kişiyi taşıyan helikopter düştü
Anadolu AjansıDünya
Kazakistan’da, içinde 13 kişinin bulunduğu Mi 8 tipi helikopter düştü.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğünü duyurdu.