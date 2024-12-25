Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Düşen uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğu aktarıldı. Kazak yetkililer, kazada 25 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı düştü.
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi.
UÇAKTA 67 KİŞİ BULUNUYORDU
Düşen yolcu uçağında 67 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını aktardı.
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