Kazakistan'da askeri uçak düştü

Kazakistan'da savaş uçağı kaza yaptı. Kazakistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, başkent Astana yakınlarındaki Karaganda bölgesinde eğitim uçuşu yapan bir askeri uçağın düştüğünü belirtti.

Kazak Savunma Bakanlığı düşen uçağın Su-30SM savaş uçağı olduğunu açıkladı. Kazadan hemen önce uçağın mürettebatının kendilerini fırlatarak kurtulduğu ve güvende oldukları belirtildi.

Kazanın nedenlerini ve koşullarını araştırmak üzere Savunma Bakanlığı tarafından özel bir uzman komisyonu kurulduğu kaydedildi.