Kazakistan’da düşen şüpheli nesne tartışma yarattı: Rusya’dan Ukrayna iddiası

Kazakistan’ın batısında insansız hava aracına (İHA) benzer şüpheli bir nesnenin bulunmasının ardından Moskova, Ukrayna’nın Rusya topraklarına İHA fırlatmak için Kazakistan topraklarını kullandığını ileri sürdü. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın dile getirdiği bu iddiayı yalanladı.



Euronews haber sitesinin haberine göre, söz konusu şüpheli nesne, 19 Haziran tarihinde Mangystau bölgesinde bir tren istasyonunun yakınlarına düştü. Bölge emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, nesnenin meskun mahallerin uzağına düştüğü ve hasara sebep olmadığı ifade edildi. Emniyet yetkililerinin açıklamasında İHA parçalarına benzer nesnenin bulunmasının ardından ilgili makamlarla birlikte doğrulama çalışmalarının yürütüldüğüne işaret edildi.



RUSYA: KINIYORUZ



Bu olayın ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın Rusya’ya saldırmak için Kazakistan topraklarını kullandığını ileri sürdü. Zaharova, açıklamasında, “müttefikleri ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) üyesi” Kazakistan’a yönelik “bu tür eylemleri güçlü bir şekilde kınadıklarını” belirtti.



Tüm hükümetlere ve ilgili uluslararası yapılara çağrıda bulunan Zaharova, “bu tür provokasyonlara dikkat edilmesini ve bu tür tuhaflıklara uygun şekilde karşılık verilmesini” istedi.



Ukraynalı sivil toplum kuruluşu “Militarnyi” ise düşen İHA’nın İran yapımı “Arash-2” tipi bir İHA olduğunu ve “Kazakistan hava sahasına girmeden önce Türkmenistan ya da Hazar Denizi’nden geçmiş olabileceğini” belirtti.



Rusya’nın iddialarına Kazakistan’dan da yanıt geldi.



KAZAKİSTAN: DOĞRU DEĞİL



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yetkilisi Aibek Smadiyarov, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kazakistan topraklarından hiçbir İHA’nın fırlatılmadığını bildirdi. Smadiyarov, “İHA’ların iddiaya göre Kazakistan topraklarından Rusya’ya doğru fırlatıldığı bilgisi doğru değildir” dedi.



Kazakistan’daki ilgili makamların ülke topraklarında İHA tespit edilmesiyle bağlantılı tüm yeni olayların hangi şartlarda gerçekleştirdiğini incelediğini belirten bakanlık temsilcisi, “Kazakistan, ilgili departmanları üzerinden Rusya ve tüm ilgili taraflar ile yapıcı bir diyalog sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.



5 AYDA 5 VAKA



Öte yandan, bu olaydan üç gün sonra, yine ülkenin batısında yer alan Atyrau bölgesinin sakinleri motoru bulunan bilinmeyen bir nesnenin metalik parçalarını buldu. Görgü tanıkları, duman gördüklerini, ardından bir enkaza ve yanmış toprağa rastladıklarını anlattı. Bölge emniyet müdürlüğü, önceki açıklamalara benzer bir açıklama yaparak başlatılan soruşturmanın sürdüğünü aktardı.



Bu, son beş ay içinde, Kazakistan’ın Rusya sınırında ve Ukrayna’ya en yakın noktasında bulunan İHA’ya benzer beşinci nesne olarak kayıtlara geçti.

