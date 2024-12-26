Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi. Kazadan kurtulan bazı Azerbaycan vatandaşlarının ise şimdilik Kazakistan'da tedavi edileceği öğrenildi.



DOKUZ RUS VATANDAŞI MOSKOVA'DA



Öte yandan düşen uçaktan kurtulan 9 Rus vatandaşı uçakla başkent Moskova'ya götürüldü.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazazede 1'i çocuk 9 Rus vatandaşı Moskova'ya götürüldü. Jukovskiy Havalimanı'na inen Ruslar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Kurtulanlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.



