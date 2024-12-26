Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'ye getirildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi. Kazadan kurtulan bazı Azerbaycan vatandaşlarının ise şimdilik Kazakistan'da tedavi edileceği öğrenildi.
DOKUZ RUS VATANDAŞI MOSKOVA'DA
Öte yandan düşen uçaktan kurtulan 9 Rus vatandaşı uçakla başkent Moskova'ya götürüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazazede 1'i çocuk 9 Rus vatandaşı Moskova'ya götürüldü. Jukovskiy Havalimanı'na inen Ruslar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Kurtulanlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.
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