Kazakistan’da ebeveynlere kısa mesai önerisi

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Zhumangarin, öneriyi medyadan duyduğunu belirterek konunun detaylı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zhumangarin, ev işleri ve çocuk bakımının ekonomik açıdan da “üretken bir emek” olduğunu vurgulayarak, “Ekonomide her şey ölçülebilir. Bu nedenle teklif daha derin bir analiz gerektiriyor” dedi. Bakan, milletvekillerinden gelen resmi önerileri hükümetin değerlendirmek zorunda olduğunu da ekledi.

Ayrıca milletvekili Azhar Sagandyqova da, çocuk ve hasta yakınlarına bakan kadınlar için çalışma haftasının kısaltılmasını talep etmişti. Hükümetin bu önerilere ilişkin nasıl bir adım atacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.