Kazakistan'da eşini öldüren eski bakana 24 yıl hapis

Kazakistan'ın eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Kuandyk Bişimbayev mahkeme tarafından işkence ve cinayetten suçlu bulundu.



Dava süresince suçsuz olduğunu iddia edip, eşinin kendisine zarar verdiğini kanıtlamaya çalışan Bişimbayev'in suçunu bir restorana ait güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ



Duruşma sırasında oynatılan güvenlik kamerası görüntüleri, Bişimbayev'in 31 yaşındaki karısını defalarca yumruklayıp tekmelediğini ve onu neredeyse çıplak bir şekilde saçından tutarak daha sonra ölü bulunduğu odaya sürüklediğini gösteriyor.



Görüntülerde Bişimbayev önce eşini şiddetli bir biçimde dövüyor, sonra da boğazını sıkarak ölümüne neden oluyor.

SON ANLARINI VİDEOYA ALDI



Ayrıca Bişimbayev'in cep telefonunda, bilincini kaybetmeden önceki son saatlerde kanlar içinde kalmış Nukenova'ya hakaret ettiği ve aşağıladığı videolar da bulundu.



Duruşma sırasında Bişimbayev, karısını dövdüğünü itiraf etti ancak yaralarının bir kısmının kendi kendine meydana geldiğini söyledi. Ona işkence yaptığını veya öldürmeyi planladığını reddetti.