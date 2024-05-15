Kazakistan'da eşini öldüren eski bakana 24 yıl hapis

Kazakistan'ın eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Kuandyk Bişimbayev mahkeme tarafından işkence ve cinayetten suçlu bulundu.
Dava süresince suçsuz olduğunu iddia edip, eşinin kendisine zarar verdiğini kanıtlamaya çalışan Bişimbayev'in suçunu bir restorana ait güvenlik kameraları ortaya çıkardı.
BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ
Duruşma sırasında oynatılan güvenlik kamerası görüntüleri, Bişimbayev'in 31 yaşındaki karısını defalarca yumruklayıp tekmelediğini ve onu neredeyse çıplak bir şekilde saçından tutarak daha sonra ölü bulunduğu odaya sürüklediğini gösteriyor.
Görüntülerde Bişimbayev önce eşini şiddetli bir biçimde dövüyor, sonra da boğazını sıkarak ölümüne neden oluyor.
SON ANLARINI VİDEOYA ALDI
Ayrıca Bişimbayev'in cep telefonunda, bilincini kaybetmeden önceki son saatlerde kanlar içinde kalmış Nukenova'ya hakaret ettiği ve aşağıladığı videolar da bulundu.
Duruşma sırasında Bişimbayev, karısını dövdüğünü itiraf etti ancak yaralarının bir kısmının kendi kendine meydana geldiğini söyledi. Ona işkence yaptığını veya öldürmeyi planladığını reddetti.
DAHA ÖNCE RÜŞVETTEN SUÇLU BULUNDU
Bişimbayev, 2016 yılının mayıs-aralık ayları arasında petrol zengini ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yaptı.
2018'de rüşvetten suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kaldı.
HER ALTI KADINDAN BİRİ ŞİDDET GÖRÜYOR
Beş yıl önce Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yerini alan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kadınlara yönelik hakların iyileştirilmesi de dahil olmak üzere daha adil bir toplum inşa etmek istediğini vurguluyor.
Dava halkın desteğinin, parlamentonun geçen ay kabul ettiği, aile içi şiddeti suç sayan bir yasanın arkasında toplanmasına yardımcı oldu.
Hükümet verileri, Kazakistan'da her altı kadından birinin erkek partnerinden şiddet gördüğünü gösteriyor.
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