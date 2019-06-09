Kazakistan'da sabah saat 07.00'da başlayan erken seçimde. oy verme işlemi akşam saat 20.00'da sona erdi ve sayıma geçildi. Cumhurbaşkanlığı seçim planına göre, sayımın, seçim sürecinin tamamlamasından sonra en geç 12 saat içinde yapılması gerekiyor.



11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin olduğu Kazakistan'da halk 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullandı. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkedeki Kazakistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarında kurulan 64 sandıkta oylarını verdi.



Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi.



Sandık çıkış anketlerinin gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.



SEÇİMLERDE 7 ADAY YARIŞTI

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarıştı.



Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışması gerekiyor.



Seçimde yarışan adaylar ve partileri ise şu şekilde:



"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

"HALKIN DEVLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN OY VERECEĞİNDEN UMUTLUYUM"

İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokayev, halkın ülkedeki siyasi süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ifade ederek "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum." dedi.



Ülkedeki sosyal konuların ve ekonomik durumun halkı endişelendirdiğine işaret eden Tokayev, "Bu nedenle seçimler, ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkemizin geleceği nasıl olacağını belirlemek için iyi bir olay." diye konuştu.



Tokayev, bu seçimlerin özelliğinin 7 adayın katılması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu rakam, önceki seçimlere göre büyük bir rakam. Her yönde somut görüşler ve öneriler açıklandı. Adaylar seçim kampanyasında yüksek siyasi kültürü sergiledi. Genel olarak ortam rekabetçi, şeffaf ve açık. Seçim kampanyası oldukça demokratik bir ortamda geçti."



Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saat 10.00 itibarıyla 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 12,8'sinin oyunu kullandığı belirtildi.



SEÇİMLERİ BİNİN ÜZERİNDE YABANCI GÖZLEMCİ İZLEDİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gözlemci misyonu üyesi, Kırgızistan Meclis milletvekili Rıskeldi Mombekov, 10'dan fazla seçim merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda, uluslararası standartlara uygun yapıldığını söyledi.



Gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

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