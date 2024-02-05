Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in ofisinden yapılan açıklamada bugün Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği bildirildi.



Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başbakan vekili olarak atandığı belirtildi.



Hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.

İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu.



Siyasi gücün büyük kısmının cumhurbaşkanının elinde toplandığı petrol zengini Orta Asya ülkesinde hükümet değişiklikleri sıkça görülüyor.