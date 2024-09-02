Kazakistan'da nükleer santral için referandum tarihi belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halka hitabında nükleer santral inşasına ilişkin referandumun tarihini açıkladı. Ülke, ilk nükleer enerji santralini inşa edip etmeme konusunda kararı netleştirmek için referandum düzenleyecek.

Kazakistan'da nükleer santral için referandum tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamento'da halka hitap etti.

Tokayev konuşmasında, “Büyüyen küresel enerji sıkıntısı göz önüne alındığında, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına şiddetle ihtiyacımız var. Bu nedenle nükleer enerjinin gelişimine çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür bir üretim, ekonomimizin hızla artan ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilir" diye konuştu.

Tokayev'in açıklamasına göre ülke, ilk nükleer enerji santralini inşa edip etmeme konusunda 6 Ekim'de bir düzenleyecek.

"KARARNAMEYİ İMZALAYACAĞIM"

Tokayev konuşmasınının sonunda, “Geçen sene uygulanması gündeme gelmişti, yani bu konu bir yıldır kamuoyunun gündeminde. Bu sürenin vatandaşların bilinçli karar vermesi için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan hükümetin teklifini destekliyorum. Bu yıl 6 Ekim'de nükleer santral inşasına ilişkin ülke çapında referandum yapılacak, bugün ilgili kararnameyi imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Tokayev ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğini vurguladı.

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