Kazakistan'da tatbikatta 14 askerin ölümünün ardından Savunma Bakanı görevden alındı

Hazar Denizi’nde 24 Eylül'de düzenlenen askeri tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı Dauren Kosanov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, Aydos Mırzahmetov Kazakistan Savunma Bakanı olarak atandı.

Tokayev, Mırzahmetov’u kabulünde, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin muharebe hazırlığının artırılması ve askeri yönetim sisteminin geliştirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Görüşmede askeri personelin güvenliğine özel önem verdiğini belirten Tokayev, askerlerin hayatı ve sağlığının tüm kademelerdeki komuta için koşulsuz öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Tokayev ayrıca profesyonel askeri eğitimin kalitesinin artırılması, askeri altyapının geliştirilmesi, silah ve teçhizatın modernize edilmesi, modern teknolojiler ve dijital çözümlerin kullanılması talimatı verdi.

Orduda eğitim ve disiplin çalışmalarının güçlendirilmesini isteyen Tokayev, askerlerde sorumluluk, disiplin ve vatana bağlılık duygusunun geliştirilmesine dikkati çekti.

Görüşmede askerler ve ailelerine yönelik sosyal destek konuları da ele alındı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE DENİZE SÜRÜKLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 24 Eylül’de düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında askerlerin bottan denize inişi sırasında 17 asker denize sürüklenmişti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, olayda 3 askerin kurtarıldığını, 14 askerin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İlk belirlemelere göre askerlerin ağır ekipmanla denize inişi sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklendikleri değerlendirilmişti.

Hayatını kaybeden askerlerin zorunlu askerlik hizmetini yaptığı ve yaklaşık bir hafta sonra terhis olup evlerine dönmelerinin beklendiği belirtilmişti.

Olayın ardından ülkede 25 Eylül ulusal yas günü ilan edilmişti. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken konser ve eğlence programları iptal edilmişti.

Devlet ve iş dünyasından temsilciler de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine maddi destek sağlayacaklarını açıklamıştı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığına bağlı askeri soruşturma biriminden yapılan açıklamada, olayla ilgili üst düzey komuta kademesindeki bazı görevlilerin gözaltına alındığı bildirilmişti.